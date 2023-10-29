Ученые исследовали роль магнитного поля Земли в защите от солнечных вспышек

Российские физики, совместно с коллегами из Японии изучили роль магнитного поля Земли в защите от солнечного ветра

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Российские и японские учёные сотрудничают, чтобы понять, как магнитосфера Земли влияет на солнечную активность и защищает космические аппараты. Они изучили данные, собранные японским зондом ARASE на орбите Земли и обнаружили, что плазмосфера, область над нашей атмосферой, играет важную роль в подавлении магнитных полей, вызванных солнечными выбросами. Это знание поможет учёным предсказывать воздействие заряженных частиц на спутники и разрабатывать более надёжные защитные системы.

Исследователи рассмотрели данные с марта 2017 года по декабрь 2020 года, собранные зондом ARASE, который изучает геомагнитные бури и магнитное поле Земли. Во время исследования они обнаружили, что низкочастотные колебания магнитного поля, связанные с солнечной активностью, сосредотачиваются в верхней части магнитосферы, над плазмосферой. Но, несмотря на отсутствие этих колебаний в плазмосфере, они все равно могут повлиять на орбитальные спутники при магнитных бурях.