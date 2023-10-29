Samsung запустила флагман Galaxy S24 в производство

Китайский инсайдер Ice Universe сообщил, что корейская компания Samsung завершила разработку флагмана Galaxy S24 и запустила его в производство. Ожидается, что полноценная презентация и выпуск смартфона состояться в январе 2024 года.

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Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Смартфон будет доступен для покупки в четырёх вариациях: чёрной, серой, фиолетовой и жёлтой.

Также Samsung собирается реализовать в устройстве множество ИИ-функций. К примеру, гаджет сможет преобразовывать текст в изображения или речь в текст. Также он будет способен создавать контент и истории на основе нескольких ключевых слов от пользователя.