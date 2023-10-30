Ученые обнаружили необъяснимые сигналы в белом веществе головного мозга

Исследователи из Университета Вандербильта в США зафиксировали мощные сигналы белого вещества головного мозга. Их природа пока остается неизвестной.

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В научных исследованиях основное внимание традиционно уделяется серому веществу. Оно состоит из тел нервных клеток, связанных с речью, обучением, когнитивными способностями, ощущениями и движением.

Белое вещество представляет собой соединительный материал. Оно состоит из структур, называемых аксонами, которые отвечают за соединение клеток мозга друг с другом и остальными участками мозга.

Сигналы белого вещества часто игнорируются или отбрасываются при ФМРТ-сканировании, поскольку они слабее и их труднее обнаружить. Авторы нового исследования решили более полно изучить этот вопрос. Они собрали группу добровольцев и попросили их во время процедуры сканирования выполнять определенные действия – например, шевелить пальцами.

Результаты показали, что в белом веществе повысился уровень сигналов, зависящих от насыщения крови кислородом. Это свидетельствовало о повышенной активности мозга во время выполнения заданий.

«Это важное понимание, даже если мы пока точно не знаем, что происходит», – отметили авторы научной работы.

Нарушение мозговых связей, за которые отвечает белое вещество, может приводить к серьезным заболеваниям, таким как эпилепсия и рассеянный склероз. Ученые подчеркнули, что активность белого вещества следует начать анализировать более подробно, сообщает PNAS.