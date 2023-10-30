Исследование: поп-культура испортила имидж кошкам

Ученые выяснили, что популярная культура выставляет кошек холодными и злыми, что формирует негативное восприятие этих животных. Об исследовании сообщает Daily Mail.

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Специалисты из компании Evoluted проанализировали 50 популярных котов в кино с большим количеством экранного времени. Они использовали веб-сайты IMDB, Wikipedia и Cinema Cats, чтобы найти 100 самых популярных персонажей-кошек в фильмах, и рассмотрели 50 лучших персонажей с наибольшим количеством экранного времени. Оказалось, что 60% из них изображались как «злодеи». Хотя некоторые кошки могли играть роль добрых компаньонов, подавляющее большинство из них представлены нарушителями спокойствия.

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По данным исследования, сиамские и персидские кошки являются наиболее негативно воспринимаемыми породами. Среди персидских кошек — Герцогиня, избалованная и поначалу недобрая кошка из фильма «Бэйб» о свинье, которая учится пасти овец. В оригинальном диснеевском фильме «Леди и Бродяга» также есть пара зловещих сиамских кошек. Почти половина негативно изображенных кошек в кино и на телевидении были черными или серыми, например, Салем — превратившийся в кота колдун из сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Но рыжие кошки, например, кот из фильма «Завтрак у Тиффани», рассматривались в позитивном свете. Исследование также показало, что многие кошки-антигерои на экране выглядят еще хуже, потому что в фильмах они противостоят героическим и добрым собакам.

Ветеринары считают, что такое стереотипное отношение к кошкам могло возникнуть из-за того, что они не проявляют очевидных эмоций и не приносят немедленного удовлетворения, как собаки, поэтому воспринимаются как недружелюбные.

«Наша склонность рассматривать собак как героев, а кошек как зло проистекает из нашей естественной реакции на гораздо более очевидную привязанность, которую проявляют к нам собаки. Поскольку кошками не так легко управлять и манипулировать, как собаками, люди часто чувствуют себя менее привязанными и склонны думать о кошках в более негативном ключе», — объяснили ученые.