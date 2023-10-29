На МКС для экспериментов отправят перепелиные яйца

Перепелиные оплодотворенные яйца будут отправлены на Международную космическую станцию для проведения эксперимента «Перепел». Цель эксперимента - изучение влияния невесомости на развитие эмбрионов. Яйца будут доставлены на Байконур 24 ноября для загрузки на космический корабль, а оборудование для эксперимента будет отправлено 1 декабря на грузовом корабле "Прогресс МС-25".

© Poslednie-novosti.com

Для эксперимента будут использованы яйца перепела, которые будут собраны у птиц одинакового размера и сроков хранения. Яйца будут отобраны по качеству, проверены на целостность скорлупы и оплодотворенность. Затем они будут промаркированы и уложены в специальные контейнеры с ячейками, соответствующими размерам яиц. На контейнерах также будет указан номер от 1 до 24 для правильной идентификации на разных этапах эксперимента.

На четвертые, седьмые, десятые и пятнадцатые сутки развития, из инкубатора будут выниматься шесть яиц. Птенцы будут вылупляться на 16-й день, после чего полученный материал будет доставлен в лабораторию для дальнейших исследований.