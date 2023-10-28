Миссия INFUSE заглянет во взрыв звезды, случившийся 20 тыс. лет назад

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустит специальную ракету в рамках миссии INFUSE для изучения взрыва сверхновой, случившегося около 20 тыс. лет назад в созвездии Лебедя. Ударная волна от этого события продолжает распространяться через космос, сообщается на официальном сайте космического агентства.

Согласно астрономическим данным, 20 тыс. лет назад в 2,6 тыс. световых лет от Земли произошел взрыв звезды в 20 раз массивнее нашего Солнца. Образовавшееся в результате звездное вещество все еще летит сквозь космос со скоростью 1,5 млн километров в час.

Остаток звездного взрыва, известный как Петля Лебедя, остается довольно редкой находкой, поскольку позволяет наблюдать длящийся взрыв сверхновой. Он в режиме реального времени показывает, как тяжелые элементы из ядра светила возвращаются во Вселенную.

«Сверхновые, подобные той, которая создала Петлю Лебедя, оказывают огромное влияние на формирование галактик», — заявил главный представитель миссии INFUSE Брайан Флеминг.