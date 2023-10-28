ИИ Google теперь можно «заткнуть» на полуслове

ИИ-чатбот Bard компании Google получил обновление, позволяющее отвечать на вопросы в режиме реального времени. Если раньше Bard отвечал только после завершения генерации ответа, то теперь он предоставляет ответы в процессе их генерации.

© Kandinsky 2.2

Это означает, что пользователи могут получить представление об ответе еще в процессе его создания. Если ответы в реальном времени нежелательны, пользователи могут легко переключаться между опциями «Отвечать в реальном времени» и «Отвечать по завершении».