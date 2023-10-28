Samsung "украдет" функцию спутниковой связи у iPhone 14 спустя год

Samsung подтвердила планы по внедрению спутниковых функций в свои флагманские смартфоны Galaxy S24 в начале 2024 года. Ранее южнокорейская компания уже заявляла о намерении внедрить в свои смартфоны спутниковую связь.

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Пока подробностей мало, стратегия Samsung по внедрению этой функции остается неизвестной. В прошлом году компания Apple ввела в линейку iPhone 14 функцию, позволяющую вызывать экстренные службы в местах, где отсутствует сотовая связь или Wi-Fi.

Предполагается, что функция Samsung будет работать аналогичным образом, позволяя пользователям отправлять сообщения через спутник даже при отсутствии сотовой связи.

Система Apple Emergency SOS via Satellite уже доказала свою эффективность в реальных условиях, помогая людям спасаться из опасных ситуаций.