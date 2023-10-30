На смартфонах Google Pixel с Android 14 сломался доступ к памяти

Компания Google подтвердила, что она работает над устранением сбоя в Android 14, который приводит к потере доступа к хранилищу, исчезновению приложений и блокировке памяти. Об этом сообщает портал ArsTechnica.

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Отмечается, что проблема с доступом к внутренней памяти затрагивает пользователей, использующих на одном устройстве несколько профилей. Пострадавшие жалуются, что их основная учетная запись не может получить доступ к данным на устройстве, в то время как дополнительный профиль работает нормально. Это приводит к различным ошибкам, таким как постоянные сбои системы и пропажа из списка программ установленных приложений.

Сбой затронул пользователей разных поколений смартфонов Google Pixel под управлением Android 14. На данный момент в системе отслеживания проблем Google зарегистрировано около 500 жалоб от пострадавших пользователей.

Некоторые из пострадавших предоставили лог-файлы и скриншоты для демонстрации проблемы. Причем у некоторых такой возможности нет — скриншот при сохранении показывает ошибку из-за недостатка свободной памяти, хоть место в действительности есть. Часть пострадавших сравнило поведение смартфона с гаджетом, который подвергся атаке со стороны программы-вымогателя.