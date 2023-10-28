В Samsung Galaxy S24 могут добавить поддержку спутниковой связи

Недавно один из руководителей Samsung Пак Ён-ин заявил, что в 2024 году смартфоны компании получат поддержку спутниковой связи для совершения экстренных вызовов. О каких именно устройствах говорил топ-менеджер Samsung он не уточнил.

© Чемпионат.com

Скорее всего, речь шла о будущей линейки флагманов Samsung Galaxy S24. Подобная функция уже есть в смартфонах от Apple и Huawei.

Напомним, Galaxy S24 оснастят плоским 6,1-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Смартфон будет доступен для покупки в четырёх вариациях: чёрной, серой, фиолетовой и жёлтой.