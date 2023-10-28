На этой неделе компания Xiaomi представила смарт-часы Watch S3 на операционной системе HyperOS. Устройство доступно для покупки в чёрном и серебристом цветах. За версию без поддержки eSIM производитель требует $109 (~ 10 тыс. рублей), а за версию без eSIM — $137 (~ 13 тыс. рублей).

Xiaomi Watch S3 оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 60 Гц и максимальной яркостью 600 нит. Смарт-часы поддерживают более 150 спортивных режимов, отслеживают количество шагов, сожжённых калорий, частоту сердечных сокращений, уровень стресса и другие показатели.

Одна из самых интересных функций Xiaomi Watch S3 — возможность изменить безель. После его смены циферблат смарт-часов автоматически изменится в соответствии с ним.