На космической технике появится реклама

Группа сенаторов и депутатов 23 октября внесла в Госдуму законопроект, дающий «Роскосмосу» право размещать рекламу на своей космической технике и объектах инфраструктуры. У госкорпорации появятся существенные возможности для получения внебюджетных ассигнований, сказал «Парламентской газете» инициатор законопроекта, первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

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Законопроектом вносятся изменения в закон о госкорпорации «Роскосмос». На космической технике и объектах инфраструктуры можно будет размещать наружную рекламу. Потенциальный доход от рекламодателей составит до 205 миллионов рублей ежегодно.

Рекламные изображение можно будет нанести непосредственно на сами ракеты, и это один из самых ярких вариантов, рассказал Кравченко.