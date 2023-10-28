На космической технике появится реклама
Группа сенаторов и депутатов 23 октября внесла в Госдуму законопроект, дающий «Роскосмосу» право размещать рекламу на своей космической технике и объектах инфраструктуры. У госкорпорации появятся существенные возможности для получения внебюджетных ассигнований, сказал «Парламентской газете» инициатор законопроекта, первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
Законопроектом вносятся изменения в закон о госкорпорации «Роскосмос». На космической технике и объектах инфраструктуры можно будет размещать наружную рекламу. Потенциальный доход от рекламодателей составит до 205 миллионов рублей ежегодно.
Рекламные изображение можно будет нанести непосредственно на сами ракеты, и это один из самых ярких вариантов, рассказал Кравченко.
Если ракетоносители —техника разового использования, то на наземной космической инфраструктуре, например, на стартовом комплексе, реклама может быть более продолжительной, указал он. Еще один вариант — дать имя рекламодателя спутнику. Группировки спутников после выведения на орбиту функционируют в среднем от трех до семи лет, а иногда и дольше, привел подробности депутат.