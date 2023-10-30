Обнаружено высокое содержание частиц микропластика в подземных водах

Российские ученые исследовали подземные воды на наличие микропластика и обнаружили в воде достаточно высокое содержание частиц вторичного микропластика, который образовался в результате разрушения крупных пластиковых отходов. Они также определили состав обнаруженных микрочастиц и возможные причины появления микропластика в пробах подземных вод. Это может быть результатом использования веществ в различных промышленных процессах, а также истирания шин автотранспорта и деградации бытового и промышленного мусора в близлежащих районах. Результаты исследования представлены на конференциях «Микропластик в науке о полимерах» и «Современная гидрогеология: актуальные вопросы науки, практики и образования».

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Микропластик — это маленькие фрагменты пластика размером менее 5 миллиметров. Они могут быть созданы специально для использования в косметике, моющих средствах и других продуктах — первичный микропластик, а также образовываться в результате разрушения крупных пластиковых отходов — вторичный микропластик. Его частицы могут попадать в окружающую среду через сточные воды, атмосферу и даже пищевые продукты. Он представляет угрозу для различных экосистем, так как может быть съеден животными и птицами, что может привести к развитию заболеваний и даже гибели. Однако очень мало современных исследований посвящены анализу подземных вод на наличие микропластика.

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Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова под руководством доцента Елены Александровны Филимоновой и старшего научного сотрудника Александры Евгеньевны Преображенской провели исследование подземных вод на Звенигородской биологической станции (Московская область) и на Андреевском месторождении подземных вод (Калужская область) на наличие микропластика. Для отбора воды из скважин использовалась фильтрационная установка. Методика извлечения микропластика была специально модифицирована для анализа частиц в подземных водах. Микрочастицы полимеров ученые идентифицировали с помощью оптического микроскопа и рамановского спектрометра в Институте физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН под руководством профессора РАН Романа Витальевича Веселовского.

Исследователи выяснили, что содержание частиц микропластика размером 45-75 мкм в подземных водах Андреевского месторождения составило около 2300 шт/м3 или 900 шт/м3 без учета микроволокон. В районе Звенигорода концентрация аналогичных частиц составила 1850 шт/м3. Это достаточно высокий показатель. При этом весь найденный микропластик относится ко вторичному. Ученые также определили состав найденных фрагментов на Андреевском месторождении. Ими оказались: нейлон (53%), сульфат/карбоксиметил-целлюлоза (11%), полиуретан (6%), полифенилен (3%).

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В результате исследования ученые предположили, как микрочастицы этих полимеров могли появится в анализируемых подземных водах. Например, карбоксиметилцеллюлоза используется в качестве загустителя зубной пасты, пищевых продуктов, косметических средств, а также как загуститель и стабилизатор глинистых суспензий при бурении скважин. Возможно, выявленные микрочастицы карбоксиметилцеллюлозы остались от бурового раствора. Нейлоновые микроволокна, вероятно, появились из-за близлежащего предприятия легкой промышленности в городе Перемышль, сточных вод и бытового мусора. Микрочастицы полифенилена и полиуретана могли сформироваться при истирании шин автотранспорта, проезжающего по проходящей рядом автодороге, деградации бытового мусора или промышленного мусора предприятий машиностроения и металлообработки в городе Чекалин.