Россияне смогут увидеть частное затмение Луны

В пресс-службе Московского планетария, что в ночь на на 28 октября, жители России смогут наблюдать частное затмение Луны, которое продлится около 4,5 часов и достигнет максимальной фазы в 23:14 по московскому времени. На этот момент 12% видимого диска Луны погрузится в тень Земли, пишет ТАСС.

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Это астрономическое событие будет доступно для наблюдения на всей территории России, хотя конечный результат будет зависеть от погодных условий в каждом регионе.

В европейской части России, затмение будет видно перед полуночью, в Сибири - во второй половине ночи, а на Дальнем Востоке - под утро, на закате Луны. Из Москвы это небесное явление можно будет наблюдать до полуночи, добавили в пресс-службе планетария.

Затмение также будет видно в других частях мира, включая Европу, Азию, Австралию, Африку, Северную Америку и многие океанские регионы. В России благоприятные условия для наблюдения затмения: фазы события будут видны на всей территории страны, при условии ясной погоды.