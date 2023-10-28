iPhone 15 Pro Max подешевел в России

Новый флагманский смартфон Apple заметно подешевел в России. Об этом Mail.ru.

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«Смартфон iPhone 15 Pro Max — флагман от Apple, созданный для любителей "лопат". Смартфон презентовали полтора месяца назад», — отметили журналисты медиа.

Авторы портала заметили, что цена на аппарат снизилась на рынке до 164-170 тысяч рублей. На старте продаж устройство было оценено в 189-200 тысяч рублей. Таким образом, iPhone 15 Pro Max подешевел примерно на 13 процентов.

Флагман Apple получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц, трехнанометровый процессор A17 Pro, 8 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей. Гаджет оснащен аккумулятором емкостью 4441 миллиампер-часов.

Другой флагман Apple — iPhone 15 Pro — подешевел в конце октября до 125 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 150-170 тысяч рублей.