IT-эксперт объяснила, что нужно сделать после покупки телефона

При переносе личных данных на новый смартфон туда могут перекочевать файлы, которые несут в себе вредоносные программы. Поэтому необходимо проверить гаджет на вирусы сразу после переправки данных, рассказала ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева.

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Эксперт подчеркнула, что в этом есть особая актуальность, если существуют сомнения в оригинальности устройства, или он уже был в чьем-то пользовании. Проверить подлинность можно очень просто: достаточно сравнить IMEI-код, размещенный на смартфоне и на упаковке.

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— Если он был в использовании, то сбросьте телефон до заводских настроек и свяжитесь с продавцом, — поделилась она.

После этих манипуляций необходимо проверить есть ли доступные обновления системы и установленных приложений. Многие пользователи пропускают этот шаг, хотя он помогает оптимизировать работу гаджета или дополнительно защитить пользователя устройства.

— Даже если вы купили новый смартфон, который вышел совсем недавно, это не гарантия того, что на нем установлены последние обновления. Скорее всего, пока телефон лежал на складе, появилось новое системное обновление, где разработчики могли исправить ошибки, добавить защиту от новых угроз или выпустить новые функции. Особенно важно устанавливать крупные обновления, например, новую версию операционной системы, — сообщила эксперт.

Затем нужно проверить системные настройки на новом телефоне. Зачастую многие из них могут быть отключены по умолчанию. Помимо этого, уточнила Самарцева, некоторые полезные функции способны улучшить взаимодействие с гаджетом.

Эксперт сообщила, что при настройках нового устройства важно не забыть про безопасность. Обязательно нужно установить пароль или любой другой способ защиты личных данных пользователя. После этого уже можно начинать скачивать все нужные приложения, а также персонализировать смартфон.