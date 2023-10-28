Стало известно о планах Маска превратить Х в сайт знакомств

Американский миллиардер Илон Маск планирует трансформировать социальную сеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и даже цифровой банк. Об этом написал портал Business Insider со ссылкой на состоявшееся собрание компании Х.

В публикации уточняется, что в четверг, 26 октября, в формате видеоконференции в Х прошло собрание с участием Маска и гендиректора компании Линды Яккарино. Во время встречи бизнесмен заявил, что «X в 2024 году станет полноценным сайтом знакомств, а также цифровым банком». Однако Маск не уточнил, каким образом это произойдет.