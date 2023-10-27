Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о некоторых сайтах

Роскомнадзор запретил поисковым системам выдавать сведения о сайтах ряда иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon Web Services. Об этом сообщается на сайте регулятора. В Роскомнадзоре подчеркнули, что данное решение было принято решение ввести запрет на поисковую выдачу сведений о сай

тах ряда иностранных провайдеров в связи с тем, что они не выполнили обязанности по закону о "приземлении".

Под запрет попали сайты 11 компаний: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., DigitalOcean, LLC.

До этого стало известно, что Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited, которая владеет сервисом "Авиасейлс", в перечень иностранных компаний, подлежащих "приземлению" в Российской Федерации.