Ученые обнаружили, что клетки млекопитающих могут питаться вирусами для роста
Международная группа учёных обнаружила способность клеток млекопитающих поглощать вирусы-бактериофаги для собственного роста и выживаемости. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Biology.
Бактериофагами называют особые вирусы, которые заражают и убивают бактерии — они распространены как в окружающей среде, так и внутри человеческого тела, где их деятельность играет важную роль в работе некоторых процессов. При этом сама возможность клеток млекопитающих поглощать бактериофаги уже была известна. Раньше учёные полагали, что такое может происходить в следствии макропиноцитоза — «случайным» и невыборочным образом. Однако авторы нового исследования утверждают, что поглощённые таким образом бактериофаги помогают клеткам регулировать свой метаболизм, что положительным образом сказывается на их росте и выживаемости.
По мнению исследователей, это свойство можно считать примером симбиоза млекопитающих и вирусов. Кроме того, учёные также полагают, что дальнейшее изучение этого процесса поможет повысить эффективность борьбы с теми инфекциями, которые имеют устойчивых к антибиотикам.
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