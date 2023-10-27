Ученые обнаружили, что клетки млекопитающих могут питаться вирусами для роста

Бактериофагами называют особые вирусы, которые заражают и убивают бактерии — они распространены как в окружающей среде, так и внутри человеческого тела, где их деятельность играет важную роль в работе некоторых процессов. При этом сама возможность клеток млекопитающих поглощать бактериофаги уже была известна. Раньше учёные полагали, что такое может происходить в следствии макропиноцитоза — «случайным» и невыборочным образом. Однако авторы нового исследования утверждают, что поглощённые таким образом бактериофаги помогают клеткам регулировать свой метаболизм, что положительным образом сказывается на их росте и выживаемости.