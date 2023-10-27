Ученые поймали сигналы на километровой глубине под землей

Исследователи из Мельбурнского университета впервые получили сигналы от мюонного детектора, расположенного на глубине в 1 километр под землей. Сигналы были пойманы при помощи оборудования Лаборатории подземной физики Ставэлла.

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Об исследовании рассказывает Phys.org. Мюоны - это результат космических столкновений. Ученые называют их более тяжелыми версиями электронов. Они образуются в результате столкновения космических лучей с атомами земной атмосферы.

Детектор мюонов позволяет фиксировать такие столкновения для определения уровня космического излучения. Подобные приборы в последние годы все активнее используются для археологических исследований. С их помощью, например, археологам уже удалось найти несколько ранее неизвестных пустот в египетских пирамидах.

В данном случае мюонный детектор использовали физики. Он фиксирует уровень космического излучения, которое достигает лаборатории, расположенной в золотых рудниках Ставэлла на глубине около 1 километра. В первые несколько дней эксперимента детектор регистрировал всего лишь около пяти сигналов в день.

Хотя ученые ожидали увидеть до 1,8 миллиона "взаимодействий" - такое количество мюонов, по их прогнозам, должно рождаться над поверхностью Земли. Впрочем, есть предположение, что в процесс измерения вмешивается невидимая невооруженным глазом темная материя.

"Наши первые сборы данных показали, что, построив лабораторию на глубине 1 км под землей в золотом руднике Ставэлла, нам удалось уменьшить уровень космического излучения, которое достигает нашего детектора темной материи", - говорит профессор Элизабетта Барберио, отмечая при этом, что сбор данных является важной вехой для проекта.