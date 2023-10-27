Окончание поддержки Windows 10 сравнили с катастрофой

Представители некоммерческой североамериканской организации «Группа исследования общественных интересов» (PIRG) попросили Microsoft продлить поддержку Windows 10. Об этом сообщает издание Windows Central.

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В своем обращении активисты предложили американскому IT-гиганту не бросать Windows 10 после 2025 года. Осенью 2022-го стало известно, что Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Пользователям устаревшей ОС предложили обновиться до актуальной версии системы.

Специалисты PIRG сравнили прекращение поддержки Windows 10 с катастрофой. По их словам, после того как компания перестанет выпускать обновления, многие пользователи будут вынуждены приобрести новые девайсы — «произойдет самый большой скачок количества вышедших из строя компьютеров за всю историю». В конечном счете это ударит по бюджету пользователей и негативно повлияет на экологию.

В материале говорится, что требования актуальной Windows 11 слишком завышены, поэтому многие пользователи останутся без рабочей операционной системой после того, как сроки поддержки Windows 10 истекут. В Microsoft не прокомментировали обращение PIRG.