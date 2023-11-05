Сильно греется телефон: причины и методы устранения

Тепло — худший враг любого смартфона. Многие современные мобильники представляют собой тонкие корпуса, содержащие мощные процессоры и батареи: нагрев телефона даже при нормальной нагрузке может доставить немало проблем. Портал pcmag.com рассказал, из-за чего смартфон может перегреться и что с этим делать.

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Какие температуры безопасны для телефона

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Смартфоны, как и компьютеры, оборудованы процессорами, но в отличие от ПК не имеют внутренних вентиляторов, которые помогали бы в охлаждении системы. По большей части, это обусловлено тем, что телефоны не предназначены для интенсивной нагрузки. Многие производители рекомендуют содержать устройство в температуре от 0 до 35 градусов Цельсия — при зарядке, использовании и простое.

Температура может превысить верхний порог при запуске игр, просмотре видео или продолжительной трансляции экрана, а также передаче большого объема данных. К сожалению, простого способа проверить нагрев не существует. Раньше некоторые модели смартфонов показывали эту информацию в меню настроек, но сейчас для проверки температуры необходимо обращаться к сторонним приложениям.

Как помочь перегревшемуся смартфону

Даже если вы не можете уточнить температуру, современные смартфоны автоматически показывают предупреждение о перегреве. Они также могут отключить некоторые функции, чтобы система остыла быстрее. Если вы видите подобное уведомление на экране, то вот несколько шагов, которые помогут охладить устройство во избежание серьезных проблем.

Уберите смартфон от источника тепла

Если ваше устройство находится в горячем окружении, срочно уберите его подальше от тепла, будь то нагретый салон машины или прямые солнечные лучи. Кроме того, телефон не стоит пытаться охладить в морозильнике: резкие перепады температуры могут причинить электронным компонентам непоправимый ущерб. Советуем внимательно проследить за тем, где вы оставляете смартфон на зарядку. Т.к. устройство естественным образом нагреется во время подзарядки, его желательно не класть на кровать, под подушку, одеяло или стопку бумаг.

Перезагрузите или выключите смартфон

Отключите устройство от сети, если оно стоит на зарядке, и снимите чехол. По возможности выключите смартфон и дайте ему передохнуть в прохладном месте.

Попробуйте другой зарядник

Если устройство перегрелось во время зарядки, проверьте, не поврежден ли кабель. Может, на нем есть видимые повреждения оплетки? Он местами расплавился? Если вы заметите хоть один физический дефект, от кабеля желательно избавиться и сразу перейти на другой. Помимо этого, помните о том, что на зарядных устройствах нельзя экономить: пользуйтесь периферией только проверенных производителей. Идеальный вариант — зарядный блок и кабель от того же производителя, что выпустил сам телефон.

Отключите тяжелые приложения

CPU смартфона подвергается сильным нагрузкам во время игр и использования многих других функций, в том числе навигации по картам. Если телефон перегревается при использовании одного из этих приложений, возможно, стоит отключить их вручную, чтобы дать устройству остыть. На большинстве смартфонов это делается в меню «Настройки» — «Приложения» или его аналоге.

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