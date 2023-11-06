Как средневековые пчеловоды колдовали над пчелами

Европейцы в раннем средневековье активно практиковали магию: если кто-то столкнулся с проблемой, то, скорее всего, для нее имелось подходящее заклинание. А точнее, стихотворное заклинание, которое сочетало растительные лекарства, молитву и ритуал. Многие из них затрагивали сельское хозяйство — от заклинаний для урожая до чар по поиску пропавшего скота.

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Одним из таких заклинаний было стихотворение «Для роя пчел». Оно было обнаружено в манускрипте XI века, но ученые считают, что первоисточник старше как минимум на два столетия. «Для роя пчел» было одним из ранних образцов специфической категории стихотворных заклинаний — «пчелиных чар». Европейские пчеловоды использовали их, чтобы контролировать своих драгоценных медоносных пчел.

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Заклинание предписывало прочесть магические слова и бросить в рой пчел горсть земли. Пожалуй, последний жест был даже более важным, чем само стихотворение — земля действительно могла привести насекомых в замешательство и вынудить их приземлиться. Кроме того, текст заклинания обращался к пчелам как к «валькириям»: пчеловоды видели в рабочих пчелах, которые были самками, воительниц. А их жала были своего рода мечами.

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Пчелиные чары обычно сочинялись монахами и монахинями, которые активно практиковали пчеловодство по ряду причин. Пчелиный воск считался чистой, благородной субстанцией — самым подходящим материалом для церковных свечей. Тогда богословы думали, что пчелы — асексуальные создания, которые сами по себе рождаются из цветов. Кроме того, пчелы выступали символом церковной иерархии: один средневековый епископ сравнил улей с трудолюбивым монастырем. Хотя он отталкивался от популярного заблуждения, что пчелами «правил» магистрат-мужчина, а не самка-королева.

Многие примеры пчелиных чар дошли до нашего времени из средневековья, но они пользовались популярностью вплоть до XIX века, когда прогресс пчеловодческих технологий вытеснил «магию». Специалисты полагают, что научные и культурные сдвиги помогли открыть новый подход к пчелам и понять их поведение.

Сегодня мы знаем, что колония пчел функционирует как коллективный супер-организм, для которого рой — способ размножения. Когда один улей переполняется, королева и ее свита (две трети рабочих пчел) покидают рой в поисках нового дома. Современные пчеловоды тщательно наблюдают за своими колониями и обеспечивают их всем необходимым: например, свободными ульями, где может поселиться новый рой.

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Разделение колоний и создание новых ульев играло еще более важную роль в средние века, т.к. пчеловоды того времени использовали другие методы. На севере и юге Европы они держали насекомых в плетеных или соломенных корзинах: сейчас они встречаются гораздо реже, поскольку такая конструкция улья мешает изучить пчел на предмет болезней.