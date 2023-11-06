Как средневековые пчеловоды колдовали над пчелами
Европейцы в раннем средневековье активно практиковали магию: если кто-то столкнулся с проблемой, то, скорее всего, для нее имелось подходящее заклинание. А точнее, стихотворное заклинание, которое сочетало растительные лекарства, молитву и ритуал. Многие из них затрагивали сельское хозяйство — от заклинаний для урожая до чар по поиску пропавшего скота.
Одним из таких заклинаний было стихотворение «Для роя пчел». Оно было обнаружено в манускрипте XI века, но ученые считают, что первоисточник старше как минимум на два столетия. «Для роя пчел» было одним из ранних образцов специфической категории стихотворных заклинаний — «пчелиных чар». Европейские пчеловоды использовали их, чтобы контролировать своих драгоценных медоносных пчел.
Заклинание предписывало прочесть магические слова и бросить в рой пчел горсть земли. Пожалуй, последний жест был даже более важным, чем само стихотворение — земля действительно могла привести насекомых в замешательство и вынудить их приземлиться. Кроме того, текст заклинания обращался к пчелам как к «валькириям»: пчеловоды видели в рабочих пчелах, которые были самками, воительниц. А их жала были своего рода мечами.
Пчелиные чары обычно сочинялись монахами и монахинями, которые активно практиковали пчеловодство по ряду причин. Пчелиный воск считался чистой, благородной субстанцией — самым подходящим материалом для церковных свечей. Тогда богословы думали, что пчелы — асексуальные создания, которые сами по себе рождаются из цветов. Кроме того, пчелы выступали символом церковной иерархии: один средневековый епископ сравнил улей с трудолюбивым монастырем. Хотя он отталкивался от популярного заблуждения, что пчелами «правил» магистрат-мужчина, а не самка-королева.
Многие примеры пчелиных чар дошли до нашего времени из средневековья, но они пользовались популярностью вплоть до XIX века, когда прогресс пчеловодческих технологий вытеснил «магию». Специалисты полагают, что научные и культурные сдвиги помогли открыть новый подход к пчелам и понять их поведение.
Сегодня мы знаем, что колония пчел функционирует как коллективный супер-организм, для которого рой — способ размножения. Когда один улей переполняется, королева и ее свита (две трети рабочих пчел) покидают рой в поисках нового дома. Современные пчеловоды тщательно наблюдают за своими колониями и обеспечивают их всем необходимым: например, свободными ульями, где может поселиться новый рой.
Разделение колоний и создание новых ульев играло еще более важную роль в средние века, т.к. пчеловоды того времени использовали другие методы. На севере и юге Европы они держали насекомых в плетеных или соломенных корзинах: сейчас они встречаются гораздо реже, поскольку такая конструкция улья мешает изучить пчел на предмет болезней.
Корзины были достаточно маленькими, чтобы мотивировать колонии разделиться на несколько ульев. Каждым летом пчеловоды убивали часть колоний для сбора меда, но позволяли остальным перезимовать, чтобы восполнить популяцию. Из-за этого цикла количество активных ульев летом было гораздо выше, чем зимой или весной. И перемещение колоний в новые корзины требовало пчелиных чар.