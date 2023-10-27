Apple признала, что зарядка в BMW может сломать iPhone 15

Беспроводная зарядка в BMW может привести к выходу из строя чипа NFC в iPhone 15. Как сообщает MacRumors, Apple разослала авторизированным поставщикам услуг внутреннюю памятку, которая подтверждает, что проблеме подвержены все версии последнего поколения смартфона.

О наличии такой проблемы пользователи iPhone сообщали в социальных сетях и на форуме Apple еще в начале октября. Они отмечали, что для выхода из строя чипа достаточно даже кратковременного использования зарядки. В результате воспользоваться Apple Pay становится невозможно.

Причина поломки чипа NFC неизвестна. Apple в своем уведомлении не уточняет, что будет сделано для устранения проблемы, кроме выпуска обновления программного обеспечения, которое ожидается позднее в этом году. Компания также заявила, что в сервисах могут попытаться перезапустить чип NFC в проблемном iPhone с помощью программного инструмента, входящего в состав Apple Service Toolkit 2.