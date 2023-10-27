Названа стоимость создания Российской орбитальной станции

Стоимость создания Российской орбитальной станции (РОС) до 2032 года оценивается в 609 миллиардов рублей. Об этом гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Первые три года – с 2024 по 2026 – потребуют порядка 150 млрд рублей. Эта сумма, хоть она и очень большая, но на создание самой группировки будет тратиться чуть меньше половины", – уточнил он.

Также потребуются инвестиции в развитие наземной инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный и подготовку ракетоносителей.

При этом важно, чтобы работы по созданию станции начались уже в следующем году, иначе у России будет перерыв в космических полетах, заявил Борисов.

Запустить первый модуль РОС при этих сроках могут уже в 2027 году. До этого Владимир Путин также заявлял о важности именно этой даты, чтобы работа шла ритмично по мере исчерпания ресурса МКС.

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что международная космическая станция (МКС) превысила все допустимые сроки существования и подходит к финишу эксплуатации.