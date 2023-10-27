iFixit начала продажи ремонтных деталей для Microsoft Surface

iFixit, известная платформа для энтузиастов ремонта, расширила свои предложения за счет продажи оригинальных запасных частей для различных устройств Microsoft Surface. Таким образом, у потребителей появился дополнительный источник подлинных компонентов, включая SSD-накопители, батареи, экраны и т.д., для 15 различных устройств Surface.

В список входят такие устройства, как Surface Pro 9, Surface Laptop 5, Surface Go 4 и Surface Studio 2 Plus. Помимо поставки запасных частей, iFixit также предоставляет пользователям ценные ресурсы, включая видеоролики по разборке, руководства по каждому продукту и наборы инструментов.

Хотя в начале этого года Microsoft начала продажу собственных деталей для Surface, iFixit теперь предлагает более широкий выбор деталей для более широкого спектра продуктов. Цены на большинство деталей в этих двух источниках сопоставимы. Например, сменная батарея для Surface Pro 9 и твердотельный накопитель емкостью 256 ГБ для Surface Laptop 5 имеют одинаковую цену на обеих платформах. Стоимость некоторых деталей на iFixit несколько выше, если в комплект входит ремонтный набор.