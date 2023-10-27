В Турции раскопали урартский храм и клинописные надписи

В Турции археологи при проведении спасательных раскопок в замке Керзют обнаружили две древние клинописные надписи, а также храм времен могущественного царства Урарту.

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Как сообщает Arkeonews, находка была сделана в округе Мурадие провинции Ван на востоке Турции. По оценкам ученых, возраст раскопанного храма составляет около 2800 лет. Тем же периодом датированы и две найденные надписи, выбитые клинописью на каменных плитах. Сообщается, что святилище относится к типу "суси" - так называется разновидность урартского храма, представляющего собой квадратное однокамерное башнеобразное здание.

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"Этот храм представляет собой "суси" башенного типа, который мы называем ризалит (контрфорс), - говорит доцент Сабахаттин Эрдоган из Университета Юзюнджю Йыл, руководивший исследованием. - Перед началом раскопок здесь была осмотрена цитадель, простирающаяся по оси с севера на юг, и строение на южной оконечности. Мы осмотрели два контрфорса на юго-востоке и юго-западе, они были частью храма".

В ходе дальнейших работ у северного фасада храма был обнаружен первый клинописный блок. Надпись на этом камне выполнена урартской клинописью, она состоит из шести рядов. Позже был обнаружен и второй крупный блок, также украшенный урартской клинописью. Эти надписи указывают на важный статус и значение храма, считает Сабахаттин Эрдоган.

"Работа над расшифровкой надписей еще продолжается, - отмечает ученый. - Возможно, благодаря им мы узнаем, как назывался замок в урартский период. Кстати, в ходе исследований, проведенных в этом же районе в прошлом году, мы обнаружили еще один храм, похожий на найденный "суси". Наличие более чем одного храма в замке не являлось очень распространенной практикой среди урартов, так что в этом отношении данные структуры очень важны для изучения".