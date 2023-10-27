"Вы знаете, что Международная космическая станция, она уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования", - сказал Борисов, добавив, что 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков существования.

12 апреля Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину , что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. Позднее глава госкорпорации проинформировал страны - партнеры по МКС об этом решении.

Также в апреле директор NASA Билл Нельсон в интервью агентству Reuters заявил, что рассчитывает на сотрудничество России и США по проекту МКС до 2030 года. В опубликованном в марте запросе бюджета NASA на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) говорится о финансировании работы МКС как минимум до 2030 года.