Google в России грозит новый штраф

Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за повторный отказ удалить данные, которые запрещены к распространению в России , сообщили в Таганском суде Москвы.

Протокол о новом административном правонарушении в отношении Google поступил в Таганский суд Москвы. Компания повторно не удалила запрещенную в России информацию, ей грозит штраф – 10% от выручки за прошлый год, передает ТАСС.