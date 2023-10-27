Google в России грозит новый штраф

Google пригрозили новым штрафом за неудаление запрещенных данных
Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за повторный отказ удалить данные, которые запрещены к распространению в России, сообщили в Таганском суде Москвы.
Протокол о новом административном правонарушении в отношении Google поступил в Таганский суд Москвы. Компания повторно не удалила запрещенную в России информацию, ей грозит штраф – 10% от выручки за прошлый год, передает ТАСС.
Ранее суд оштрафовал Google за неудаление недостоверных сведений о СВО.