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Google пригрозили новым штрафом за неудаление запрещенных данных

Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за повторный отказ удалить данные, которые запрещены к распространению в России, сообщили в Таганском суде Москвы.

Google в России грозит новый штраф
© РИА Новости

Протокол о новом административном правонарушении в отношении Google поступил в Таганский суд Москвы. Компания повторно не удалила запрещенную в России информацию, ей грозит штраф – 10% от выручки за прошлый год, передает ТАСС.

Ранее суд оштрафовал Google за неудаление недостоверных сведений о СВО.