Россиянам рассказали, когда будет пик метеорного потока Леониды

В ночь с 17 на 18 ноября

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В пресс-службе Московского планетария сообщили, что ночью с 17 на 18 ноября жители Земли будут свидетелями астрономического события: звездопада Леониды, который достигнет своего максимального проявления, пишет ТАСС.

Астрономы предсказывают до 15 "падающих звезд" в час, делая эту ночь наиболее яркой для наблюдения.

В ночь с 17 на 18 ноября метеорный поток достигнет своего пика, ожидается около 15 метеоров в час. Условия наблюдения Леонид в 2023 году благоприятные. Луна близка к первой четверти - 20.11.2023 - и в ночь пика не помешает наблюдению метеоров. Поток будет хорошо виден в обоих полушариях.

Пресс-служба Московского планетария

Поток Леонидов имеет свой источник в остатках кометы 55P/Темпеля - Туттля. Каждые 33 года эта комета приближается к Солнцу, что влияет на интенсивность этого небесного явления.