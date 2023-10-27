Петухи научились узнавать себя в зеркале

Способность узнавать себя в зеркале, или самоузнавание, присуща очень немногим видам животных. Помимо человека, ее выявили у некоторых обезьян, слонов, дельфинов и сорок, сообщает argumenti.ru.

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Новое исследование показало, что узнавать свое отражение могут также петухи. Ученые провели серию экспериментов: пернатых размещали по разные стороны проволочной сетки. Иногда к сетке крепили зеркало или же добавляли стимул в виде фигуры ястреба.

Наблюдения показали, что петухи чаще кукарекали, когда на арене неподалеку от них находилась другая птица. На отражение они не реагировали, следовательно, воспринимали его как свое отражение, а не как другую особь.

Ученые пришли к выводу, что петухи отличают отражения от настоящих птиц, основываясь на зрении, а не на звуках и запахах.