$93.22-0.3498.35-0.39

Представлен бюджетный смартфон Infinix Zero 30 4G с экраном 120 Гц

На этой неделе компания Infinix представила бюджетный смартфон Zero 30 4G с экраном 120 Гц. Производитель оценил устройство в $180 (~ 16,6 тыс. рублей). Также за эту сумму гаджет предложит 108-МП камеру с сенсором Samsung Isocell HP6.

Представлен бюджетный смартфон Infinix Zero 30 4G с экраном 120 Гц
© Infinix

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G99, имеет аккумулятор на 5 000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку на 45 ВТ. Ещё Infinix Zero 30 4G получил защиту от воды и пыли по стандарту IP54.

Устройство обладает 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ко всему прочему, гаджет оснастили 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На данный момент Infinix Zero 30 4G доступен для покупки только на территории Китая. Компания пока не раскрывает, когда выпустит смартфон на мировой рынок.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости