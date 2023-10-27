Исследователи выяснили точное число выражений на кошачьей морде

Исследователи из США понаблюдали за домашними кошками и насчитали 276 различных выражений на морде, с которыми они обращались друг к другу. Научная статья с обобщенными данными об этом была опубликована в Behavioral Processes.

Целью научной работы было подтвердить гипотезу, что одомашнивание оказало значительное влияние на развитие лицевых сигналов у кошек при взаимодействии с представителями своего вида.

Для этого ученые снимали на видео общение 53 взрослых домашних кошек в «котокафе» CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе. Живущие там кошки ежедневно общаются с людьми, которые могут выбрать себе питомца и забрать его домой.

В итоге удалось проанализировать 186 коммуникативных событий и выделить 26 уникальных движений мышц. Кошки задействовали в общении не только уши и усы, но также расширяли или сужали зрачки, моргали и облизывали нос. В итоге был выделено 276 различных выражений, с которыми кошки обращались друг к другу.

Большинство из них были либо дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). А 18% исследователи не смогли отождествить.

«Процесс одомашнивания привел к большему разнообразию внутривидовых социальных взаимодействий среди кошек», — уверены исследователи.