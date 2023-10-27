Исследователи выяснили точное число выражений на кошачьей морде
Исследователи из США понаблюдали за домашними кошками и насчитали 276 различных выражений на морде, с которыми они обращались друг к другу. Научная статья с обобщенными данными об этом была опубликована в Behavioral Processes.
Целью научной работы было подтвердить гипотезу, что одомашнивание оказало значительное влияние на развитие лицевых сигналов у кошек при взаимодействии с представителями своего вида.
Для этого ученые снимали на видео общение 53 взрослых домашних кошек в «котокафе» CatCafé Lounge в Лос-Анджелесе. Живущие там кошки ежедневно общаются с людьми, которые могут выбрать себе питомца и забрать его домой.
В итоге удалось проанализировать 186 коммуникативных событий и выделить 26 уникальных движений мышц. Кошки задействовали в общении не только уши и усы, но также расширяли или сужали зрачки, моргали и облизывали нос. В итоге был выделено 276 различных выражений, с которыми кошки обращались друг к другу.
Большинство из них были либо дружелюбными (45%), либо явно агрессивными (37%). А 18% исследователи не смогли отождествить.
«Процесс одомашнивания привел к большему разнообразию внутривидовых социальных взаимодействий среди кошек», — уверены исследователи.
Ранее адвокаты из Нидерландов потребовали ввести ограничения для домашних кошек из-за массовой гибели других животных. Юристы провели исследование и выяснили, что свободно гуляющие кошки несут ответственность за гибель миллионов птиц, грызунов и рептилий. По данным адвокатов, почти два с половиной миллиона домашних и уличных кошек в Нидерландах убивают около 140 миллионов животных в год. Уличные кошки охотятся, чтобы прокормить себя. Домашние питомцы убивают не ради еды, а из-за охотничьего инстинкта.