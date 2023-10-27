Вышла Windows 11 Moment 4 – что нового?

В прошлом месяце Microsoft выпустила Windows 11 Moment 4 для избранных пользователей. Теперь стабильная версия Windows 11 23H2 доступна для всех ПК. Апдейт включает в себя новые функции, такие как Copilot и обновленный «Проводник».

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Windows Copilot – ключевая функция обновления, которая переносит Bing Chat на рабочий стол Windows 11. Copilot отображается в Windows 11 в виде боковой панели и позволяет управлять настройками компьютера, запускать приложения или просто отвечать на вопросы. Функция интегрирована во всю ОС. Хотя Copilot является частью Moment 4, пользователи могут не увидеть его сразу после установки обновления, поскольку Microsoft расширит его доступность постепенно.

«Проводник» получил обновлённый интерфейс, соответствующий концепции WinUI, а также некоторые функциональные изменения. Также «Проводник» теперь способен распаковывать больше типов архивов: 7Z, RAR, TAR, TZST, TGZ и другие. То есть WinRAR теперь не нужен.

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Также появились новые функций безопасности: беспарольный доступ в приложения и на сайты через внешние ключи и Windows Hello (отпечаток пальца, PIN-код, сканирование лица).