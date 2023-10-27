Google Fiber переведет некоторых пользователей на тариф с 20 Гбит/с

В настоящее время услуга предназначена для отдельных пользователей, но в дальнейшем Google намерен распространить ее на большинство, если не на все, рынки. Услуга 20 Гбит/с будет предоставлять симметричные соединения, обеспечивающие как скорость загрузки, так и скорость передачи данных 20 Гбит/с. В настоящее время Google Fiber предлагает 1 Гбит/с за 70 долл и 8 Гбит/с за 150 долларов.