Новое приложение Apple Journal не будет доступно на iPad и Mac на релизе

Приложение Journal, анонсированное Apple на WWDC 2023, должно появиться в iOS 17.2. Однако стало известно, что оно будет доступно только для iPhone, пока что без поддержки iPad и Mac.

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Приложение Journal предлагает пользователям новый способ документирования и сохранения жизненных моментов и воспоминаний с обработкой данных на устройстве и функциями обеспечения конфиденциальности. Хотя некоторые строки кода намекают на разработку версий для iPad и Mac, они выглядят экспериментальными, а на веб-страницах iPadOS 17 и macOS Sonoma нет никаких упоминаний о приложении.

Маловероятно, что эти версии будут готовы к выходу iPadOS 17.2 и macOS 14.2, ожидается, что Apple может придержать их для iPadOS 18 и macOS 15.