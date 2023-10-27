Маск хочет запустить финансовые сервисы в Х до конца 2024 года

Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск намерен до конца следующего года начать оказывать пользователям соцсети несколько финансовых услуг, включая денежные переводы и покупку ценных бумаг. Об этом он заявил на прошедшем в четверг совещании сотрудников X, сообщил портал The Verge.

Согласно аудиозаписи встречи, оказавшейся в распоряжении портала, в соцсети появятся финансовые сервисы, которые будут обеспечивать "всю финансовую жизнь" пользователя.

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"Все [услуги], касающиеся [операций с] деньгами или ценными бумагами, будут [доступны] на нашей платформе. [Пользователям] не понадобится банковский счет", - сказал Маск, добавив, что эти сервисы должны быть внедрены "до конца следующего года".

По информации портала, компания в настоящее время работает над получением лицензий на денежные переводы по всей территории США. По словам Маска, он надеется получить все необходимые X разрешения в "ближайшие несколько месяцев". The Verge отмечает, что превращение соцсети в центр финансовых услуг напрямую связано с целью предпринимателя сделать из платформы так называемое суперприложение наподобие китайского супераппа WeChat, в котором объединены множество сервисов, предоставляющих доступ к десяткам видом разных услуг, включая покупки и транспорт.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Маск планирует, что X в будущем составит конкуренцию соцсетям YouTube и LinkedIn. По словам собеседников агентства, предприниматель также намерен создать новостную службу XWire, которая будет конкурировать с новостным сервисом PR Newswire компании Cision.

Американский предприниматель Илон Маск заявил 26 октября о появлении в соцсети X функции аудио- и видеозвонков. Ранее он сообщал, что она станет доступна на платформах на iOS и Android, а также на обычных компьютерах, включая продукцию фирмы Apple.