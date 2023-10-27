Asus представила матплату для новейших yzen

Asus представила флагманскую материнскую плату Pro WS TRX50-SAGE WIFI, предназначенную для энергоемких процессоров AMD Threadripper 7000. Эта плата оснащена 36-фазным модулем VRM (Voltage Regulator Module), что делает ее отличным выбором для высокопроизводительных вычислений, пишет WCCF Tech.

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Среди ключевых особенностей материнской платы ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI - поддержка процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 и Threadripper PRO 7000, форм-фактор CEB и сокет AMD SP6 (LGA 4844) с 36 каскадами питания. Материнская плата также оснащена четырьмя слотами DDR5 DIMM, поддерживающими до 1 ТБ памяти ECC R-DIMM. Она рассчитана на работу с 96-ядерными процессорами.

Возможности подключения широки: три слота PCIe 5.0 x16, порты LAN 10 Гбит/с и 2,5 Гбит/с, три слота M.2 и несколько портов USB, включая USB Type-C 20 Гбит/с. Материнская плата также оснащена функциями удаленного управления IPMI серверного класса и «проверена на стабильность и совместимость».