Названо время наступления солнечного максимума

Солнечный максимум может наступить преждевременно, заявили ученые. Это открытие позволит лучше понять природу звезды.

© NASA

Известно, что активность Солнца следует 11-летним циклам, когда минимумы чередуются с максимумами. Во время спада снижается количество пятен, возникающих на поверхности звезды, и число солнечных бурь.

Предыдущий минимум был зарегистрирован в декабре 2019 года. После этого активность Солнца постепенно начала расти. Ученые прогнозировали, что она достигнет пика в июле 2025 года. Но последние наблюдения показали – это может случиться раньше.

Новый прогноз подготовили специалисты NASA и Национального центра атмосферных исследований США (NCAR). Согласно их данным, пик цикла придется на середину-конец 2024 года, и количество пятен на Солнце будет вдвое больше, чем ожидалось.

Причины такого ускорения ученые пока не выяснили. Но они намерены продолжать исследования звезды.

Солнце выделяет огромное количество энергии в виде вспышек, и некоторые из них достигают Земли. Наша планета обладает защитой в виде магнитосферы, тем не менее, мощные вспышки способны повлиять на работу спутникового оборудования и систем связи, стать причиной плохого самочувствия у метеозависимых людей. Солнечные выбросы также представляют угрозу для орбитальных аппаратов, сообщает The Conversation.