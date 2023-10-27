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iPhone раскрывал уникальные MAC-адреса людей, несмотря на слова Apple об обратном

Обещание компании Apple повысить уровень конфиденциальности с помощью функции, скрывающей адреса Wi-Fi на телефонах iPhone и iPad, оказалось несостоятельным. Эта функция, представленная три года назад, должна была заменить постоянный MAC-адрес устройства на уникальный для каждой сети. Однако на деле она никогда не работала так, как было заявлено.

Устройства Apple годами передавали незамаскированные MAC-адреса пользователей
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Недавние разоблачения показали, что устройства Apple продолжали передавать свои настоящие, не маскированные адреса, которые затем транслировались всем остальным подключенным устройствам в сети.

Исследователи безопасности Томми Мыск и Талал Хадж Бакри обнаружили этот дефект, а компания Apple выпустила исправление в составе iOS 17.1. Дефект присутствовал с iOS 14, выпущенной в 2020 году.

Эта ошибка с самого начала подрывала функцию конфиденциальности, поскольку не позволяла предотвратить отправку устройствами запросов на обнаружение конфиденциальной информации даже при использовании VPN.

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