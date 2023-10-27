Комиссия по международной торговле США вынесла решение, согласно которому Apple признается виновной в нарушении патента, связанного с функцией измерения уровня кислорода в крови. Она ранее была включена в часы Apple Watch, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение регулятора.

Жалоба в Комиссию по международной торговле США была подана в 2021 году медицинской технологической компанией Masimo. Утверждалось, что Apple нарушила ее патенты, которые связаны с измерением уровня кислорода в крови.

Датчик, называемый пульсоксиметром, появился в большинстве новых моделях Apple Watch. Такую опцию начали встраивать с 2020 года.

В документе регулятора говорится о выявлении комиссией нарушения статьей 337 закона о тарифах в вышеупомянутом расследовании.

Было принято решение издать приказ, который запрещает нелицензированный ввоз нарушающих авторские права носимых электронных устройств с функцией световой пульсоксиметрии и их компонентов, произведенных или импортированных Apple.

Администрация президента США Джо Байдена может в течение 60 дней отменить решение торговой комиссии.