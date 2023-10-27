Головной обтекатель для первого пуска «Ангары-А5» доставили на космодром Восточный

Головной обтекатель для первого пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" доставлен на космодром Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"На космодром Восточный доставлен головной обтекатель для первого пуска ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что обтекатель прибыл из московской площадки ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, а в настоящее время специалисты космодрома проводят работы по приему и разгрузке контейнеров.

Доставка головного обтекателя также позволила завершить испытания средств транспортирования, специально разработанных для перевозки составных частей "Ангары-А5".

"Все инженерно-технические решения, заложенные в разработку и производство новых средств транспортирования, полностью подтверждены", - отметили в Роскосмосе.