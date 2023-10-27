Крымский провайдер «Миранда-медиа» сообщил о сбоях из-за DDoS-атаки

Мобильный оператор и интернет-провайдер "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, зафиксировал массовую DDoS-атаку со стороны украинских хакеров, что привело к временной недоступности услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" с 09:05 27 октября 2023 года фиксирует беспрецедентный уровень DDoS-атак со стороны украинских хакерских группировок. В результате отмечается временная недоступность услуг "Миранда-медиа", "Крымтелекома" и "МирТелекома", - говорится в сообщении.

Все технические и IT-службы компании переведены в режим повышенной готовности.