Крымский провайдер «Миранда-медиа» сообщил о сбоях из-за DDoS-атаки

Оператор "Миранда-медиа" сообщил о сбоях из-за хакерской атаки
Мобильный оператор и интернет-провайдер "Миранда-медиа", действующий на территории Крыма, зафиксировал массовую DDoS-атаку со стороны украинских хакеров, что привело к временной недоступности услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
"Оператор цифровых услуг "Миранда-медиа" с 09:05 27 октября 2023 года фиксирует беспрецедентный уровень DDoS-атак со стороны украинских хакерских группировок. В результате отмечается временная недоступность услуг "Миранда-медиа", "Крымтелекома" и "МирТелекома", - говорится в сообщении.
Все технические и IT-службы компании переведены в режим повышенной готовности.
ООО "Миранда-медиа" обеспечивает доступ к интернету с использованием собственных каналов передачи данных. Компания обладает собственной волоконно-оптической сетью на территории Республики Крым протяженностью более 4 тыс. км. Работает в Крыму и Севастополе. С 2023 года оказывает на полуострове услуги сотового оператора.