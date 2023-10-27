Xiaomi превратила в своих смартфонах 512 ГБ в 528 ГБ

В ходе анонса новой линейки устройств Xiaomi 14, глава компании, Лэй Цзюнь, сообщил о возможности увеличения объема встроенной памяти в смартфонах на 10 ГБ и более.

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Согласно Цзюнь, это достигается благодаря использованию специального модифицированного чипа памяти, который позволяет освободить дополнительное пространство. Оказалось, что производители накопителей резервируют часть памяти отдельно от основного хранилища.

Это резервное пространство служит для «выравнивания» износа памяти, а также для сбора ненужных файлов и управления блоками при возможных сбоях. Другими словами, оно является своеобразным буфером, который обеспечивает более надежное функционирование основного объема памяти. В результате этой оптимизации, емкость накопителей можно увеличить на более чем 10 ГБ.