Астрономы расширили сферу поиска сигналов внеземных цивилизаций

«Нам предстоит исследовать миллиарды звездных систем, и мы будем полагаться на некоторые методы машинного обучения, чтобы анализировать огромный объем данных. Это само по себе интересно — было бы довольно иронично, если бы человечество обнаружило инопланетную жизнь с помощью искусственного интеллекта», — отметил ведущий автор статьи Оуэн Джонсон из Тринити-колледжа в Дублине.