Во Франции сняли запрет на продажу iPhone 12

Власти Франции отменили запрет на продажу iPhone 12 после выпущенного производителем обновления, которое снижает магнитное излучение. Об этом сообщает пресс-служба агентства по частотам (ANFR), которое вводило запрет.

Напомним, что агентство потребовало от Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года. Причина — превышение у данной модели предела удельного коэффициента поглощения (SAR). Эксперты в ходе исследования выявили, что SAR iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг, тогда как максимально допустимая норма составляет 4 Вт/кг.

Накануне компания выпустила обновление операционной системы iOS17.1. Утверждается, что оно позволяет снизить электромагнитное излучение смартфона, когда он находится в руке или в кармане. При этом пока обновление доступно к загрузке лишь в европейской части Франции, из-за чего на заморских территориях запрет пока продолжает действовать.