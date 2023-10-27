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Во Франции сняли запрет на продажу iPhone 12

Власти Франции отменили запрет на продажу iPhone 12 после выпущенного производителем обновления, которое снижает магнитное излучение. Об этом сообщает пресс-служба агентства по частотам (ANFR), которое вводило запрет.

Напомним, что агентство потребовало от Apple отозвать iPhone 12 с французского рынка с 12 сентября 2023 года. Причина — превышение у данной модели предела удельного коэффициента поглощения (SAR). Эксперты в ходе исследования выявили, что SAR iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг, тогда как максимально допустимая норма составляет 4 Вт/кг.

Накануне компания выпустила обновление операционной системы iOS17.1. Утверждается, что оно позволяет снизить электромагнитное излучение смартфона, когда он находится в руке или в кармане. При этом пока обновление доступно к загрузке лишь в европейской части Франции, из-за чего на заморских территориях запрет пока продолжает действовать.

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Отметим, что аналогичную проверку вслед за Францией стали проводить бельгийские регуляторы. Если специалисты обнаружат повышенное электромагнитное излучение у iPhone 12, то его продажи могут запретить.

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