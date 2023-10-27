Рекламные Android-вредоносы из Play Store проникли на 2 млн устройств

Несколько вредоносных Android-приложений, размещённых в Google Play Store, пробрались более чем на два миллиона мобильных устройств. Их задача — демонстрировать навязчивую рекламу, скрывая своё присутствие в системе.

О свежем наборе адваре рассказали специалисты компании «Доктор Веб». По их словам, эти приложения относятся к известным семействам мобильных вредоносов: FakeApp, Joker и HiddenAds.

Особый интерес у исследователей вызвали четыре программы, замаскированные под игры (относятся к HiddenAds):

Super Skibydi Killer — 1 млн загрузок

Agent Shooter — 500 тысяч загрузок

Rainbow Stretch — 50 тысяч загрузок

Rubber Punch 3D — 500 тысяч загрузок

Сразу после установки адваре маскирует свою иконку под Google Chrome или прячет её с помощью прозрачного изображения. Зловреды пытаются незаметно работать в фоновом режиме и приносить прибыль операторам с помощью навязчивой рекламы.

В «Доктор Веб» отметили связь приложений семейства FakeApp с мошенническими инвестиционными веб-проектами, а также с онлайн-казино. Среди них:

Eternal Maze (Yana Pospyelova) – 50 000 загрузок

Jungle Jewels (Vaibhav Wable) – 10 000 загрузок

Stellar Secrets (Pepperstocks) – 10 000 загрузок

Fire Fruits (Sandr Sevill) – 10 000 загрузок

Cowboy's Frontier (Precipice Game Studios) – 10 000 загрузок

Enchanted Elixir (Acomadyi) – 10 000 загрузок

Что касается семейства Joker, софт этого класса пытается подсунуть владельцам мобильных устройств подписки на платные сервисы: