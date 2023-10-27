Против Apple подали иск 40 человек из-за преследования через AirTag

AirTag, изначально созданный для поиска утерянных предметов, оказался использованным в целях незаконного слежения. Пользователи прятали устройства в машинах и даже в обуви, чтобы отслеживать местоположение своих партнеров, а также детей, сообщает германское издание Bild.

На данный момент 40 человек решили обратиться в суд, утверждая, что Apple не предприняла достаточных мер, чтобы предотвратить незаконное использование AirTag. В ответ на это Apple утверждает, что они предостерегали пользователей от недопустимости тайного преследования и даже усовершенствовали устройство, добавив более громкий сигнал, который срабатывает, если обнаруживаются признаки несанкционированного слежения.