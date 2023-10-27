Совместимую с Androird систему «Ред ОС М» начнут использовать госорганы

Совместимая с Android операционная система «Ред ОС М» попала в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. Как сообщает газета «Ведомости», об этом заявил представитель разработчика системы компании «Ред софт».

Собеседник издания отметил, что внесение системы в список означает, что решение соответствует стандартам Минцифры и рекомендовано к использованию государственными органами и компаниями с государственным участием. По закону, такое программное обеспечение имеет приоритет на государственных и муниципальных закупках.

Представитель «Ред софт» отметил, что сейчас в «Ред ОС М» встроен магазин приложений RuStore, но также есть возможность установки сторонних магазинов мобильных приложений. Кроме того, операционная система поддерживает весь софт, который является обязательным для установки на мобильные устройства по распоряжению правительства России.