С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны России
В Минобороны России сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах ведомства.
«Осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в заявлении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что ВС России на учениях отработали ответный массированный ядерный удар.
В Кремле впоследствии сообщили о состоявшихся практических пусках баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.
Президент России Владимир Путин остался доволен результатами плановой тренировки.