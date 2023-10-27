С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б»

В Минобороны России сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в интересах ведомства.

«Осуществлён пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», — говорится в заявлении.

В Кремле впоследствии сообщили о состоявшихся практических пусках баллистических и крылатых ракет в рамках тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.